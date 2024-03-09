Эдегор: «Арсенал» хочет быть безжалостным»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор поделился мнением о результативности своей команды в 2024 году.
«Мы сейчас в прекрасной форме. Для нас важно поддерживать ее и еще взвинтить обороты. «Арсенал» играет в очень сильном чемпионате, где каждый матч важен. Мы хотим выходить на поле и быть безжалостными. Команда намерена продолжать побеждать», - передает слова норвежского полузащитника пресс-служба «канониров».
После 27 туров Премьер-лиги подопечные Микеля Артеты набрали 61 очко. Столичный коллектив занимает третью позицию в турнирной таблице чемпионата страны.
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