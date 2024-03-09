Эдегор: «Арсенал» хочет быть безжалостным»

«Мы сейчас в прекрасной форме. Для нас важно поддерживать ее и еще взвинтить обороты. «Арсенал» играет в очень сильном чемпионате, где каждый матч важен. Мы хотим выходить на поле и быть безжалостными. Команда намерена продолжать побеждать», - передает слова норвежского полузащитника пресс-служба «канониров».