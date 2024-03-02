Лукаку и ещё шесть игроков уйдут из «Челси»

Лондонский «Челси» планирует серьезную распродажу футболистов в летнее трансферное окно. Об этом информируют журналисты The Telegraph.

Как стало известно источнику, это будет сделано для соблюдения трансферного лимита, который действует в Английской премьер-лиге. «Синим» нужно продать игроков на 117 миллионов евро. В список на выход попали семеро футболистов: Ромелу Лукаку, Армандо Броя, Конор Галлахер, Марк Кукурелья, Трево Чалоба, Ян Матсен и Льюис Холл.

«Челси» провально проводит этот сезон чемпионата Англии. После 25 матчей лондонцы занимают 11-е место в турнирной таблице.