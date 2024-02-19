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Лаллана: «Не удивлюсь, если де Дзерби заменит Клоппа»

19 Февраля 2024 • 14:04 Комментировать

Полузащитник «Брайтона» Адам Лаллана поделился мнением о возможном назначении Роберто де Дзерби на пост главного тренера «Ливерпуля».

«Не удивлюсь, если де Дзерби возглавит «Ливерпуль» и заменит Клоппа. Сейчас многие клубы следят за работой Роберто. В данный момент он является одним из лучших тренеров мира. Интересно, что будет дальше», - передает слова английского футболиста таблоид Daily Mail.

Ранее сообщалось, что де Дзерби может стать преемником Юргена Клоппа. Немецкий наставник покинет мерсисайдский коллектив по завершении сезона-2023/2024.

По итогам 25 туров АПЛ «Ливерпуль» занимает первое место, а «Брайтон» - седьмое.

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Ливерпуль Брайтон Адам Лаллана Роберто де Дзерби ещё теги
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