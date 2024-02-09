Холанн объединил Роналду и Месси в одну команду

Центральный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн сформировал свою команду мечты из пяти игроков.

«Я бы составил команду из Месси, Роналду и Роналдиньо. Сзади сыграет Мальдини. Еще нам нужен вратарь? Думаю, на эту позицию можно взять Касильяса», - рассказал норвежский нападающий в подкасте The Official Man City Podcast.

В нынешнем сезоне Холанн сыграл 17 матчей в чемпионате Англии. 23-летний норвежец записал на свой счет 14 забитых мячей и пять результативных передач. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 180 миллионов евро.

Агент Холанна выбрал новый суперклуб для нападающего