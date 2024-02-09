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Холанн объединил Роналду и Месси в одну команду

09 Февраля 2024 • 12:01 Комментировать

Центральный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн сформировал свою команду мечты из пяти игроков.

«Я бы составил команду из Месси, Роналду и Роналдиньо. Сзади сыграет Мальдини. Еще нам нужен вратарь? Думаю, на эту позицию можно взять Касильяса», - рассказал норвежский нападающий в подкасте The Official Man City Podcast.

В нынешнем сезоне Холанн сыграл 17 матчей в чемпионате Англии. 23-летний норвежец записал на свой счет 14 забитых мячей и пять результативных передач. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 180 миллионов евро.

Агент Холанна выбрал новый суперклуб для нападающего

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдиньо Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Юнайтед Икер Касильяс Паоло Мальдини Эрлинг Холанн ещё теги
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