Агент Холанна выбрал новый суперклуб для нападающего

В окружении форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна выбрали новый клуб для нападающего. По информации журналистов Sky Sports, представители скандинава считают, что бомбардиру нужно продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Ранее сообщалось, что сам норвежец склоняется к уходу из «Манчестер Сити» и трансферу в «королевский» клуб. По его мнению, этот переход поможет ему в борьбе за престижные индивидуальные награды.

В нынешнем сезоне Холанн провел 23 поединка и отметился 19 забитыми мячами. Контракт 23-летнего форварда с «горожанами» рассчитан до 2027 года, его трансферный ценник – 180 миллионов евро.

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