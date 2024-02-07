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Бразильские игроки забили 73 гола в топ-10 лигах Европы в 2024 году – второй показатель

07 Февраля 2024 • 00:13 Комментировать

Представители Бразилии – вторые по забитым мячам в ведущих европейских чемпионатах с начала текущего года.

В 2024 году бразильцы забили в общей сложности 73 гола в десяти сильнейших европейских лигах, докладывает Opta, что является вторым показателем среди представителей всех национальностей. Лидеры рейтинга – испанцы, поразившие ворота 100 раз. Замыкают тройку французы (64), а четвёртое и пятое места достались нидерландцам (63) и англичанам (62) соответственно.

В числе топ-10 лиг Европы, как уточняет источник, находятся чемпионаты Австрии, Бельгии, Англии, Франции, Италии, Германии, Нидерландов, Португалии, Шотландии и Испании.

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