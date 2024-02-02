Клуб французской Лиги 1, «Лион» объявил о переходе Саида Бенрахма из лондонского «Вест Хэма». В новом клубе алжирец будет выступать под 17-м номером на спине.

За аренду «ткачи» заплатили немалую сумму в 6 млн евро, также у «Лиона» есть право выкупа игрока. Срок арендного соглашения – до конца текущего сезона.

Бенрахма в этом сезоне в составе «Вест Хэма» сыграл в 22 матчах, но не забил ни одного гола и оформил один единственный ассист в рамках АПЛ.

Напомним, что перехода бы не случилось, если бы ранее ФИФА не разрешила «Лиону» довести трансфер до финальной точки после окончания трансферного окна во Франции.