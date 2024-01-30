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Главные претенденты на замену Клоппа в «Ливерпуле»

30 Января 2024 • 10:50 Комментировать (1)

Юрген Клопп заявил, что по окончании сезона-2023/2024 покинет пост главного тренера «Ливерпуля». Немец дал большое интервью, в котором пояснил причины своего предстоящего ухода. И вряд ли он нарушит слово. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, кто может заменить Юргена Клоппа на посту главного тренера «Ливерпуля».  

Жозе Моуринью

Ну как тут не вспомнить об «Особенном», который совсем недавно покинул расположение «Ромы»! На протяжении своей длительной тренерской карьеры Жозе Моуриньо работал с такими топовыми клубами, как «Порту», «Реал», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Интер». И в каждом, за исключением «Тоттенхема», конечно, брал трофеи. Жозе хорошо знает АПЛ, умеет работать с лучшими игроками, но против него играет та же причина, по которой уходит Клопп. Остались ли у Моуринью силы и эмоции для достижения побед – это большой вопрос.

Юлиан Нагельсманн

14 июля завершится чемпионат Европы по футболу, который пройдёт в Германии. В случае неудачного выступления команды, которая является хозяином этого турнира, может освободиться Юлиан Нагельсманн. 36-летний специалист работал только в немецких клубах, а с 22 сентября 2023 года стал плотно заниматься сборной Германии, которая до этого провела серию неудачных матчей под руководством Ханса-Дитера Флика. Молодость, желание работать и стремление к новым трофеям на стороне Нагельсманна, но минимальный опыт работы с топовыми клубами (менее двух лет во главе «Баварии») и отсутствие опыта работы за пределами Германии являются недостатками Юлиана.

Роберто де Дзерби

Примерно в такой же ситуации несколько лет назад был Роберто де Дзерби. Итальянец всю свою игровую карьеру провёл в Италии, за исключением её завершающей стадии, когда немного «попылил» в составе румынского «ЧФР Клуж». 8 лет тренерской карьеры отдал скромным командам Италии, среди которых самой известной была «Сассуоло», а затем год поработал в донецком «Шахтёре». Но настоящая звезда де Дзерби раскрывается здесь и сейчас в английском «Брайтоне». Седьмая позиция и привлекательная игра команды наверняка заставят обратиться боссов «Ливерпуля» к 44-летнему итальянскому специалисту. При случае.

Зинедин Зидан

Бесспорно, для «Ливерпуля» важно имя наставника. И здесь есть явное преимущество у Зинедина Зидана, который с мая 2021 года находится без работы. Но после успехов у руля мадридского «Реала» французу вряд ли интересно будет биться за звание чемпиона АПЛ, с которой он не соприкасался ни как игрок, ни как тренер. Зидан ждёт приглашения возглавить сборную Франции. И оно явно поступит, как только оступится Дешам.

Стивен Джерард

Практически вся игровая карьера Стивена Джерарда прошла в «Ливерпуле». На тренерском поприще Джерард начинал, будучи наставником команды «Ливерпуль U19», но затем дела не задались в «Рейнджерсе» и «Астон Вилле». Да и вряд ли Джерард откажется от «лакомого куска» в Саудовской Аравии.

Хаби Алонсо

Основной вариант боссов «Ливерпуля» связан с Хаби Алонсо. Игровая карьера испанца прошла в «Ливерпуле», мадридском «Реале» и мюнхенской «Баварии». В составе сборной Испании он становился двукратным чемпионом Европы и победителем чемпионата мира. Нельзя обойти стороной тренерские успехи Хаби Алонсо, который ведёт к первому чемпионскому титулу леверкузенский «Байер». Схожесть стилей нынешнего «Ливерпуля» Юргена Клоппа и «аспириновых» Алонсо, которая заключается в стремлении владеть мячом и прессинге, позволит «красным» не перестраиваться полностью и не проводить кардинальных изменений.

Претенденты на замену Юргена Клоппа в «Ливерпуле»

Тренер
Страна
Возраст
Жозе Моуринью Португалия 61 год
Юлиан Нагельсманн Германия 36 лет
Зинедин Зидан Франция 49 лет
Роберто де Дзерби Италия 44 года
Стивен Джерард Англия 43 года
Хаби Алонсо Испания 42 года

Константин Лицин

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Жозе Моуринью Стивен Джеррард Зинедин Зидан Хаби Алонсо Юрген Клопп АПЛ Роберто де Дзерби ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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CELTIC FROST
30 Января 2024 в 11:23
Только Алонсо, только хардкор)
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