​Легенда североирландского футбола повесила бутсы на гвоздь

Стивен Дэвис, легенда североирландского футбола, решил повесить бутсы на гвоздь. 39-летний футболист уже давно не появлялся на поле из-за травмы, полученной еще в декабре 2022 года, и, сочтя, что возвращение лишено смысла, решил закончить карьеру.

Он 140 раз надевал футболку сборной Северной Ирландии, дебютировав за нее в 2005 году в возрасте двадцати лет. Его показатель - рекорд для британских футболистов. За сборную Дэвис забил тринадцать мячей.

- Я попробовал вернуться несколько недель тому назад и получил странные ощущения, поняв, что еще не готов. Потому, наверное, пришло время закончить, - цитирует слова Дэвиса BBC Sport.