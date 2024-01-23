​Педру Нету: «Всегда хочется большего»

Последний матч двадцать первого тура английского чемпионата не выявил победителя - «Брайтон» и «Вулверхэмптон» сыграли нулевую ничью. Нападающий «Вулверхэмптона» Педру Нету не очень доволен итогами игры, как амбициозный футболист, он всегда хочет большего.

- Против таких команд всегда сложно играть. Они владели мячом, у нас же были контратаки. У нас изменился менталитет. Мы всегда хотим теперь большего. Мы были готовы победить, ради этого была проделана немалая работа, - цитирует слова Нету BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «волкам» предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед».