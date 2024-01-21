Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Борнмут» планирует трансфер футболиста из итальянской Серии Б слухи

21 Января 2024 • 17:48 Комментировать
Катанзаро
...
Палермо
26.01 22:30

Левый полузащитник клуба итальянской Серии Б «Катанзаро» Панос Катцерис присоединится к английскому «Борнмуту».

По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, футболист перейдёт в клуб АПЛ за три миллиона евро, 2,4 из которых будут выплачены сразу же. Эта сумма станет рекордной для клуба второго по силе итальянского дивизиона. Грек подпишет контракт на четыре с половиной года и сразу же отправится в аренду в «Лорьян».

Игрок 23 января приедет во Францию для подписания контракта. В нынешнем сезоне Катцерис провёл 15 матчей, в которых отдал две результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Борнмут Катанзаро трансферы футбола - зима 2024 Панос Катцерис ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАТАНЗАРО ПАЛЕРМО
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Стало известно, какую зарплату «Спартак» готов предложить Джикии Бензема уезжает в АПЛ, Хендерсон уже сбежал, а ЦСКА «подрезал» игрока «Зенита»: главные трансферы недели ​Роналду: «Мне скоро 39, а я обошёл по голам такого молодого зверя, как Холанн» Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе «Реал» решил судьбу Модрича План Саудовской Аравии проваливается и даже Криштиану Роналду не поможет ​Роналду выделил топ-команду Европы, игра которой ему нравится Причина пропуска Месси церемонии ФИФА, Моуринью возглавит «Барселону», а Черчесов отказался от денег – в главных слухах недели Роналду ответил, когда завершит карьеру ​Абаскаля уволят из «Спартака», если он не выполнит две задачи
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку «Барселона» готова позвать Моуринью
Спортивные новости
«Металлург» справился с «Северсталью» в матче КХЛ Рублёв в пяти сетах победил Де Минаура и пробился в четвертьфинал Australian Open Капризов признан третьей звездой дня в НХЛ «Спартак» дома уступил «Авангарду» в КХЛ ЦСКА разобрался с «Барысом» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
100 мин
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм Вест Хэм
1
2
4.50 3.65 1.81
Видео
21.01.24 в 19:30
Борнмут Борнмут
Ливерпуль Ливерпуль
4.80 4.10 1.68
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Января
18:40 · Англия. Премьер-лига
​Тьяго не перейдёт из «Ливерпуля» во «Фламенго»
18:31 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» назвал состав на игру АПЛ против «Борнмута»
18:19 · Англия. Премьер-лига
​«Вест Хэм» ведёт переговоры по Филлипсу, но есть проблема
17:48 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» планирует трансфер футболиста из итальянской Серии Б слухи
17:43 · Англия. Премьер-лига
​Агент исключает зимний трансфер Марсьяля
16:48 · Англия. Премьер-лига
Терри: Почеттино нужно время
16:39 · Англия. Премьер-лига
​В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по будущему Каземиро
16:14 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» отпустит Хёйбьерга только при одном условии, датчнин интересен зарубежному топ-клубу
16:06 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Наср» предложил 23 миллиона евро за защитника «Тоттенхэма»
15:05 · Англия. Премьер-лига
Лапорт: «Для меня Гвардиола лучший тренер в мире в тактическом плане»
14:36 · Англия. Премьер-лига
Сёюнджу интересен «Порту», «Монако» и «Фулхэму», но турок хочет перейти в другой клуб
14:02 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» сделал новое предложение по трансферу полузащитника из АПЛ
13:55 · Англия. Премьер-лига
В «Ньюкасле» приняли решение по Триппьеру
12:31 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» готов побить свой трансферный рекорд, купив нападающего «Байера»
12:04 · Англия. Премьер-лига
Роналду: «После ухода из «Манчестер Юнайтед» меня считали потерянным, но я доказал обратное»
Все новости
Рекомендуем