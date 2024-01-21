Левый полузащитник клуба итальянской Серии Б «Катанзаро» Панос Катцерис присоединится к английскому «Борнмуту».

По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, футболист перейдёт в клуб АПЛ за три миллиона евро, 2,4 из которых будут выплачены сразу же. Эта сумма станет рекордной для клуба второго по силе итальянского дивизиона. Грек подпишет контракт на четыре с половиной года и сразу же отправится в аренду в «Лорьян».

Игрок 23 января приедет во Францию для подписания контракта. В нынешнем сезоне Катцерис провёл 15 матчей, в которых отдал две результативные передачи.