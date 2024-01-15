Назван лучший голкипер АПЛ по «сухим» матчам

Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд на данный момент является лучшим голкипером Английской премьер-лиги по числу матчей без пропущенных голов. Их у англичанина насчитывается после 21 тура семь.

Что любопытно, в тройку лучших после Пикфорда входят Алиссон Бекер («Ливерпуль»), шесть «сухих» матчей и часто критикуемый голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана. У камерунца также шесть «сухарей».

Всего в этом сезоне в 21 матче АПЛ Пикфорд пропустил 28 голов. За «ирисок» вратарь выступает с сезона-2017/18. «Эвертон» прямо сейчас занимает 17-е место турнирной таблицы лиги с 17 очками.