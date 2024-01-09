Линекер отреагировал на смерть Беккенбауэра

Экс-форвард национальной сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер прокомментировал трагическую новость из Германии. На 79-м году жизни скончался легендарный немецкий защитник Франц Беккенбауэр.

«Я очень расстроен. Беккенбауэр – один из величайших в этой игре. Он был невероятным футболистом. На поле Франц демонстрировал изящество и очарование. Покойся с миром», - оставил сообщение англичанин в своих социальных сетях.

Напомним, что Беккенбауэр становился чемпионом мира и Европы в составе сборной Германии. За «бундестим» он провел 103 поединка и забил 14 мячей.