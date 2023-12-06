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​Варан может перейти в клуб Лиги 1 слухи

06 Декабря 2023 • 16:50 Комментировать

Рафаэль Варан выпал из основного состава «Манчестер Юнайтед», поэтому был бы не прочь пойти на смену клубной прописки. Как сообщает TodoFichajes, следующим клубом 30-летнего защитника может стать «Марсель».

Отмечается, что «Марсель» будет готов выплатить за Варана 40 миллионов евро. При этом провансальцы для начала попытаются выяснить, могут ли они снизить этот ценник.

Ранее во Франции Рафаэль Варан выступал за «Ланс». Именно в этом клубе защитник начинал свой путь в футболе.

На текущий момент «Марсель» располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Франции.

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Марсель Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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