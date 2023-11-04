Назван худший трансфер в истории «Ливерпуля» - Балотелли на втором месте

Журналисты FourFourTwo составили рейтинг самых провальных трансферов в истории «Ливерпуля». Первое место в нем занял Пол Кончески. Вторым стал Марио Балотелли, а топ-3 замкнул Энди Кэрролл.

В десятку худших трансферов мерсисайдского клуба также попали: Эль-Хаджи Диуф, Андрей Воронин, Шон Данди, Фабио Борини, Наби Кейта, Чарли Адам и Альберто Аквилани.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги «Ливерпуль» занимает четвертое место после десяти проведенных туров. Подопечные Юргена Клоппа отстают от лидирующего «Тоттенхэма» на три балла.

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