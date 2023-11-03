Экс-игрок «Ливерпуля»: «Мне нравится, что у «Манчестер Юнайтед» всё так плохо»

Экс-игрок «Ливерпуля» Дэнни Мёрфи прокомментировал неудачное выступление «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне.

«Мне нравится, что у них все так плохо. Если какой-то из клубов Английской премьер-лиги терпит неудачу, то пусть это будет «Манчестер Юнайтед». Не собираюсь лицемерить, мне это нравится», - передает слова Дэнни Talksport.

В Английской премьер-лиге «красные дьяволы» занимают лишь восьмое место после десяти проведенных туров. Недавно подопечные Эрика тен Хага вылетели из Кубка лиги, разгромно проиграв на своем поле «Ньюкаслу» со счетом 0:3. В следующем матче манкунианцы встретятся с лондонским «Фулхэмом».