​«Челси» просмотрел двух вратарей в Испании

Судя по всему, «Челси» хотел бы усилить вратарскую позицию – в последнее время клуб активно просматривает голкиперов. Как сообщает 90min, скаут лондонского клуба посетил воскресный матч чемпионата Испании между «Атлетиком» и «Валенсией» (2:2). Представителя «пенсионеров» интересовали вратари команд – Унай Симон и Георгий Мамардашвили.

Отмечается, что ранее «Челси» просмотрел Диогу Кошту из «Порту». Кроме того, лондонский клуб продолжает следить за Аароном Ремсдейлом, который потерял статус основного в «Арсенале».

Добавим, что «Челси» на текущий момент занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.