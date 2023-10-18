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​Эльнени создал свой собственный футбольный клуб - «Эльнени ФК»

18 Октября 2023 • 03:07 Комментировать

Египетский полузащитник лондонского «Арсенала» Мохамед Эльнени отныне является владельцем собственного клуба - «Эльнени ФК». Правда, пока что речи о выступлениях в АПЛ или хотя бы в высшей лиге египетского чемпионата не идет. Эльнени хочет создать платформу для роста молодых футболистов.

- Наша миссия - создать систему для роста игроков в диапазоне 5-16 лет, а во второй категории - от 16 до 25 лет. Цель - подготовить игроков для выступлений в топ-клубах, весь путь - от любителя до профессионала. Для этого будет создана и должная инфраструктура, - написал в социальной сети Эльнени.

Так что пока на Ближнем Востоке в основном разрушают, есть и люди, которые создают.  


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Евро-Футбол.Ру,
Мохамед Эльнени чемпионат Египта Эльнени ФК
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