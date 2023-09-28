«Сассуоло» не продаст Льоренте в «Тоттенхэм»

«Сассуоло» не отпустит нападающего Армана Льоренте в лондонский «Тоттенхэм». Об этом сообщил гендиректор итальянского клуба Джованни Карневали.

«В клуб не поступали предложения по Льоренте в летнее трансферное окно. Мы не планируем сейчас вступать в переговоры по трансферу этого футболиста», - передает слова руководителя инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что нападающий выступает за «Сассуоло» с лета прошлого года. Льоренте принял участие в 35 поединках за команду, в которых отметился восемью забитыми мячами и семью результативными передачами.