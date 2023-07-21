Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дендонкер покинет «Астон Виллу», Эмери хочет заменить его новым игроком

21 Июля 2023 • 14:37 Комментировать

Полузащитник «Астон Виллы» Леандер Дендонкер может покинуть свою команду этим летом, если руководство получит выгодное предложение. Об это сообщает журналист Джон Таунли у себя в социальных сетях.

По информации от источника, если «Астон Вилла» продаст Дендонкера, главный тренер команды Унаи Эмери хотел бы приобрести на замену бельгийцу нового футболиста. Список имён из целей пока не разглашается.

Напомним, Дендонкер ранее выступал в Английской премьер-лиге в составе «Вулверхэмптона». Именно оттуда 28-летний бельгиец перебрался в «Астон Виллу» прошлым летом. За бирмингемскую команду хавбек провел всего 4 матча в минувшем розыгрыше чемпионата.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Леандер Дендонкер Астон Вилла трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июля
15:01 · Англия. Премьер-лига
«Барселоне» не заинтересована в возвращении Тьяго Алькантары
14:50 · Англия. Премьер-лига
​Редмонд стал игроком клуба АПЛ официально
14:37 · Англия. Премьер-лига
Дендонкер покинет «Астон Виллу», Эмери хочет заменить его новым игроком
14:30 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу – о ситуации с Кейном: «Не могу чувствовать себя расслабленным»
14:09 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Работать в сборной Германии было бы для меня большой честью»
13:58 · Англия. Премьер-лига
Почеттино думает оставить Андрея Сантоса в «Челси» на следующий сезон
13:49 · Англия. Премьер-лига
ЛГБТ-сообщество раскритиковало Хендерсона за переход в Саудовскую Аравию
13:34 · Англия. Премьер-лига
Джо Коул: «Челси сделал правильный выбор, пригласив Почеттино»
13:10 · Англия. Премьер-лига
Бывший капитан «Интера» Бергоми: «Лукаку предал клуб, для него нет обратной дороги»
11:27 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз Павла Занозина на товарищеский матч 23 июля
08:36 · Англия. Премьер-лига
Клопп оценил нынешнюю форму «Ливерпуля»
08:32 · Англия. Чемпионшип
Игрок молодёжной сборной Хорватии выбрал между Бельгией, Англией и Испанией слухи
08:23 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг прошёл медосмотр во французском клубе
08:10 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» и два клуба АПЛ нацелились на португальского форварда
07:50 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов продать полузащитника
Все новости
Рекомендуем