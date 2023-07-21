Дендонкер покинет «Астон Виллу», Эмери хочет заменить его новым игроком

Полузащитник «Астон Виллы» Леандер Дендонкер может покинуть свою команду этим летом, если руководство получит выгодное предложение. Об это сообщает журналист Джон Таунли у себя в социальных сетях.

По информации от источника, если «Астон Вилла» продаст Дендонкера, главный тренер команды Унаи Эмери хотел бы приобрести на замену бельгийцу нового футболиста. Список имён из целей пока не разглашается.

Напомним, Дендонкер ранее выступал в Английской премьер-лиге в составе «Вулверхэмптона». Именно оттуда 28-летний бельгиец перебрался в «Астон Виллу» прошлым летом. За бирмингемскую команду хавбек провел всего 4 матча в минувшем розыгрыше чемпионата.