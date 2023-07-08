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Парлор назвал человека, который помог бы «Арсеналу» подписать Мбаппе

08 Июля 2023 • 08:12 Комментировать

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Рэй Парлор считает, что легендарный французский нападающий Тьерри Анри мог бы посодействовать переходу форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в стан «канониров».

«Я уверен, что Тьерри мог бы сыграть важную роль в переговорах, если бы у клуба и Мбаппе был взаимный интерес. Но это пока лишь слухи, которые нам, как болельщикам «Арсенала», приятно слышать», - цитирует ветерана «канониров» TBR.

Ранее стало известно, что Мбаппе отказался от продления контракта с «ПСЖ». Таким образом, трудовое соглашение 24-летнего игрока с парижанами истечет летом следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Рэй Парлор Тьерри Анри Килиан Мбаппе
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