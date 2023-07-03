Ааронсон согласился на переход в берлинский «Унион»

Полузащитник «Лидса» Брендан Ааронсон близок к переезду в клуб немецкой Бундеслиги.

По информации издания The Athletic, берлинский «Унион» завершает подписание контракта с полузащитником национальной сборной США. Условия сделки не разглашаются, поскольку при переговорном процессе соблюдались условия анонимности.

Напомним, что по итогам прошедшей кампании Ааронсон вместе с «Лидсом» вылетел в Чемпионшип. На счету полузащитника 36 матчей, забив один гол при трёх ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего плеймейкера в 25 миллионов евро.