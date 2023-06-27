Центральный защитник «Милана» Пьер Калюлю интересен клуба Английской премьер-лиги.

«Россонери» не торопятся расставаться с французом, но будут готовы к продаже, если покупатели предложат от 30 млн евро. Согласно сведениям издания Foot Mercato, приобрести 23-летнего футболиста готовы три английских клуба, названия которых пока не раскрываются. Предложения могут поступить уже скоро.

Пьер Калюлю связан с «Миланом» контрактом, рассчитанным до лета 2027 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 46 матчах команды Стефано Пиоли во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.