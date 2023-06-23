Викарио в ближайшие часы прибудет в Лондон, чтобы подписать контракт с «Тоттенхэмом»

Голкипер «Эмполи» Гульельмо Викарио совсем скоро должен подписать контракт с лондонским «Тоттенхэмом». По информации от журналиста Фабрицио Романо, 26-летний итальянец в ближайшие часы прибудет в столицу Великобритании, чтобы завершить свой переход в команду Анже Постекоглу.

Викарио обойдётся «шпорам» в сумму в районе 20 миллионов евро. Итальянец с большой долей вероятности будет основным в «Тоттенхэме», так как руководство потеряло веру в Уго Льориса по ходу прошлого сезона.

В последнем розыгрыше итальянской Серии А Викарио провёл 31 матч, в 8 из которых сумел сохранить свои ворота сухими.