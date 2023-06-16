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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» объявил об уходе аргентинского хавбека официально

16 Июня 2023 • 16:30 Комментировать

Атакующий полузащитник Мануэль Лансини покинет «Вест Хэм» свободным агентом. Об этом «молотобойцы» сообщили на своем официальном сайте.

Напомним, 30-летний Лансини защищал цвета «Вест Хэма» с 2015 года. За это время хавбек принял участие в 226 матчах, в которых 32 раза отправил мяч в сетку ворот соперника и записал на свой счет 28 результативных передач.

По итогам завершившегося сезона лондонский клуб стал 14-м в турнирной таблице Английской премьер-лиги, сумев набрать 40 зачетных баллов за 38 игр.

Ранее АПЛ опубликовала календарь нового сезона. В первом туре «Вест Хэм» сыграет с «Борнмутом» (12 августа).

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