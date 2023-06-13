Лондонский «Брентфорд» усилился 21-летним полузащитником «Фрайбурга» Кевином Шаде на постоянной основе. О сделке сообщает пресс-служба английской команды.

По информации The Independent, трансфер обошёлся «пчёлам» в 20 млн евро. Это рекордная сумма в истории команды, заплаченная за игрока.

Шаде подписал контракт с новым клубом на пять лет – до лета 2028 года. В текущем сезоне у него в активе восемь матчей в Бундеслиге за «Фрайбург», в которых он отличился одним голом. Во второй половине сезона он провёл 18 встреч в АПЛ за «Брентфорд», в которых также оформил один гол.