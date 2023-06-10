Эдегор является следующим игроком, с которым «Арсенал» хочет продлить контракт

Лондонский «Арсенал» продолжает работать над продлением контрактов со своими ключевыми футболистами. Сегодня стало известно, что новую сделку с клубом согласовал центральный защитник Вильям Салиба, который подпишет соглашение до 2027 года.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, следующим в очереди находится полузащитник и капитан клуба Мартин Эдегор, который лишь два года назад оформил свой переход в команду Микеля Артеты из мадридского «Реала» на постоянной основе. Отметим, что сейчас у норвежца остаётся два года по контракту.

Источник также сообщает, что к новому соглашению с «Арсеналом» также близок воспитанник клуба Рейсс Нельсон.