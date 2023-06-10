«Арсенал» согласовал новый контракт с Салиба

Лондонский «Арсенал» достиг соглашения со своим центральным защитником Вильямом Салиба по новому контракту. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, новое соглашение будет подписано сроком на 4 года.

22-летний футболист имеет 12 месяцев по нынешнему контракту с «Арсеналом», но новый договор оставит его в клубе до 2027 года. Ранее к французу проявляли интерес как клубы из Английской премьер-лиги, так и команды из других чемпионатов, включая «ПСЖ».

Салиба получит солидную прибавку к зарплате. Руководство очень долго вело переговоры с футболистом и его агентами, но в конечном итоге компромисс всё же был найден.