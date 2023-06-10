«Манчестер Сити» провёл переговоры с топ-защитником

Хорватский защитник Йошко Гвардиол может покинуть «РБ Лейпциг» и перебраться в топ-клуб Английской премьер-лиги. Как сообщают журналисты Football Insider, «Манчестер Сити» заинтересован в трансфере и уже провел переговоры с 21-летним игроком.

Конкурентом «горожан» в борьбе за Гвардиола называется мадридский «Реал», который также подыскивает усиление в оборонительную линию.

Йошко выступает за команду из Лейпцига с лета 2021 года. Срок трудового договора между сторонами истекает по завершении сезона-2026/2027.

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость Гвардиола оценивается в 75 миллионов евро.