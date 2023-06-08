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«Наполи» предлагает новый контракт Киму на фоне интереса «Манчестер Юнайтед»

08 Июня 2023 • 19:39 Комментировать

Ким Мин Джэ может сменить клуб в летнее трансферное окно – 26-летнего корейского защитника слухи связывают с «Манчестер Юнайтед». На этом фоне «Наполи» предлагает Киму новый контракт, о чём рассказывает в социальных сетях журналист Майк Макграт.

Отмечается, что «Наполи» может убрать или изменить пункт о возможном выкупе Кима. Сейчас, предположительно, подписать корейца можно за 45 миллионов евро.

За «Наполи» Ким Мин Джэ играет с лета 2022 года. С тех пор кореец провёл 45 официальных матчей, в которых забил два гола и отдал два результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Наполи Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023
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