«Наполи» предлагает новый контракт Киму на фоне интереса «Манчестер Юнайтед»

Ким Мин Джэ может сменить клуб в летнее трансферное окно – 26-летнего корейского защитника слухи связывают с «Манчестер Юнайтед». На этом фоне «Наполи» предлагает Киму новый контракт, о чём рассказывает в социальных сетях журналист Майк Макграт.

Отмечается, что «Наполи» может убрать или изменить пункт о возможном выкупе Кима. Сейчас, предположительно, подписать корейца можно за 45 миллионов евро.

За «Наполи» Ким Мин Джэ играет с лета 2022 года. С тех пор кореец провёл 45 официальных матчей, в которых забил два гола и отдал два результативных паса на партнёров.