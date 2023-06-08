Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Баварии» нравится Райс, но Деклан предпочитает остаться в Англии

08 Июня 2023 • 14:50 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» всё ещё хочет подписать полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, который является одной из приоритетных целей главного тренера Томаса Тухеля. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что «красная машина» сохраняет интерес к англичанину, но сам футболист в данный момент предпочитает остаться на родине в случае ухода из «Вест Хэма».

Наиболее реальным вариантом для Деклана сейчас является лондонский «Арсенал», который готовит первое предложение по трансферу для «Вест Хэма». «Молотобойцы» хотят получить за игрока свыше 100 миллионов евро, хотя у Райса через год истекает контракт.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Вест Хэм Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июня
15:07 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» удивлён требованиями Салиба по новому контракту, но уверен в продлении сделки 1
14:54 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» выслушает предложения по Жоржиньо, игрок интересен трём клубам из Серии А 1
14:50 · Англия. Премьер-лига
«Баварии» нравится Райс, но Деклан предпочитает остаться в Англии
14:39 · Англия. Премьер-лига
«Интер» требует за Онана 60 миллионов евро, «Челси» может включить в сделку Лукаку
14:31 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» пока не делал предложений «Вест Хэму» по трансферу Райса
13:59 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» требует 55 миллионов евро за Мэддисона
13:52 · Англия. Премьер-лига
Сарри хочет воссоединиться с Жоржиньо в «Лацио»
13:51 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер объяснил переход в «Ливерпуль»
13:46 · Англия. Премьер-лига
Клопп – о трансфере Макаллистера: «Мы добавляем в состав очень талантливого, умного и техничного игрока»
13:01 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» опасаются, что Гюндоган продлит контракт с «Манчестер Сити»
12:27 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Вест Хэма» подтвердил уход Райса
12:16 · Англия. Премьер-лига
«РБ Лейпциг» готовит новое предложение по Карвалью
11:41 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Ахли» Джидда проявляет серьёзный интерес к Марезу 1
11:19 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хотел купить звезду «Реала», но получил отказ
11:01 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Реала» заверило Анчелотти, что клуб сделает всё возможное для трансфера Кейна
Все новости
Рекомендуем