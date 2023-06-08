«Баварии» нравится Райс, но Деклан предпочитает остаться в Англии

Мюнхенская «Бавария» всё ещё хочет подписать полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, который является одной из приоритетных целей главного тренера Томаса Тухеля. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что «красная машина» сохраняет интерес к англичанину, но сам футболист в данный момент предпочитает остаться на родине в случае ухода из «Вест Хэма».

Наиболее реальным вариантом для Деклана сейчас является лондонский «Арсенал», который готовит первое предложение по трансферу для «Вест Хэма». «Молотобойцы» хотят получить за игрока свыше 100 миллионов евро, хотя у Райса через год истекает контракт.