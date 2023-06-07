«Фиорентина» и «Вест Хэм» объявили составы на финал Лиги конференций

Сегодня в двадцать два часа по московскому времени итальянская «Фиорентина» и английский «Вест Хэм» сойдутся в финале Лиги конференций, третьем по престижу турнире Европы.

«Фиорентина»: Терраччано, Додо, Миленков, Раньери, Бираги, Бонавентура, Амрабат, Мандрагора, Н.Гонсалес, Йович, Куаме.

«Вест Хэм»: Ареола, Эмерсон, Агуэрд, Зума, Цоуфал, Соучек, Райс, Пакета, Боуэн, Майкл Антонио, Бенрахма.

Следить за событиями финала Лиги конференций между итальянской «Фиорентиной» и английским «Вест Хэмом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.