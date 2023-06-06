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Кейн дал согласие на переход в мадридский «Реал» слухи

06 Июня 2023 • 21:30 Комментировать

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн в ближайшее время может перейти в мадридский «Реал».

Marca утверждает, что 29-летний британский бомбардир согласился на переход в стан «сливочных». По сведениям источника, «Реалу» придется выложить за Кейна порядка 80 миллионов евро. Отмечается, что голеадор «шпор» является главной трансферной целью «Реала» этим летом.

Однако, как сообщает издание, за Кейном так же следят «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», но боссы лондонского клуба не хотят отпускать своего футболиста в другой клуб АПЛ.

В минувшем сезоне Кейн забил за «Тоттенхэм» 32 мяча и отдал 5 голевых передач в 49 матчах во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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