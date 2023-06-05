Почеттино наложил запрет на трансфер Хаверца в «Реал»

Немецкий нападающий Кай Хаверц может остаться в лондонском «Челси», несмотря на интерес мадридского «Реала». Сохранить 23-летнего игрока в составе «пенсионеров» хочет новый главный тренер Маурисио Почеттино.

Согласно сообщениям инсайдера Экрема Конура, аргентинский специалист заблокировал все возможные операции по трансферу Хаверца. Он хочет, чтобы клуб продлил контракт с Каем до 2028 года.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 47 поединках за английский коллектив. На счету Хаверца девять забитых мячей и одна голевая передача. За «Челси» немец выступает с 2020 года.