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«Бавария» пытается перехватить Райса у «Арсенала»

04 Июня 2023 • 09:27 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» может выиграть борьбу у лондонского «Арсенала» за полузащитника Деклана Райса. Как сообщил в социальных сетях инсайдер Хосе Феликс Диас, немецкий гранд близок к оформлению сделки.

Ранее СМИ сообщали, что «канониры» являются фаворитами на 24-летнего игрока, однако «Бавария» всячески хочет перехватить Деклана. Сумма трансфера может составить порядка 100 миллионов евро.

Райс сыграл 49 матчей за «Вест Хэм» в прошлом сезоне, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Полузащитник связан контрактом с «молотобойцами» до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Вест Хэм Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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