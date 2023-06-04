«Бавария» пытается перехватить Райса у «Арсенала»

Мюнхенская «Бавария» может выиграть борьбу у лондонского «Арсенала» за полузащитника Деклана Райса. Как сообщил в социальных сетях инсайдер Хосе Феликс Диас, немецкий гранд близок к оформлению сделки.

Ранее СМИ сообщали, что «канониры» являются фаворитами на 24-летнего игрока, однако «Бавария» всячески хочет перехватить Деклана. Сумма трансфера может составить порядка 100 миллионов евро.

Райс сыграл 49 матчей за «Вест Хэм» в прошлом сезоне, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Полузащитник связан контрактом с «молотобойцами» до середины 2024 года.