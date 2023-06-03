«Арсенал» договорился со звёздным английским полузащитником

Полузащитник национальной сборной Англии и «Вест Хэма» Деклан Райс переходит в лондонский «Арсенал», рапортует Football Insider.

Согласно информации источника, «канониры» согласовали с хавбеком условия личного трудового договора. Сумма потенциальной сделки составит порядка 110 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 Деклан принял участие в 49 поединках за «молотобойцев», в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

По итогам завершившегося сезона Английской премьер-лиги «Арсенал» финишировал на втором месте, а «Вест Хэм» занял 14-ю строчку.