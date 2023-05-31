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«Астон Вилла» объявила об уходе Эшли Янга официально

31 Мая 2023 • 13:37 Комментировать

Защитник «Астон Виллы» Эшли Янг покидает команду на правах свободного агента. Об этом бирмингемская команда объявила на своём официальном сайте. Напомним, англичанин провёл на «Вилла Парк» последние два сезона после перехода из миланского «Интера».

«Мы хотим искренне поблагодарить Эшли Янга за все его годы службы нашей команде. Хотим пожелать ему всего наилучшего в будущем», – говорится в официальном заявлении клуба.

Напомним, Янг также выступал за «Астон Виллу» с 2006 по 2011 год, пока не отправился в «Манчестер Юнайтед». В июле футболисту исполнится 38 лет, но о завершении карьеры Эшли пока не думает.

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Евро-Футбол.Ру,
Эшли Янг Астон Вилла
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