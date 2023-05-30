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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стерлинг: «Почеттино все будут уважать в «Челси»

30 Мая 2023 • 10:16 Комментировать

Вингер «Челси» Рахим Стерлинг прокомментировал назначение Маурисио Почеттино на пост главного тренера команды. Напомним, аргентинский специалист поставил свою подпись под контрактом, который рассчитан на два года с опцией продления ещё на один год.

«Маурисио обладает личностью, которую все будут уважать в «Челси». Это то, что нам необходимо. Нам нужен человек, который возьмет ситуацию в свои руки», – цитирует Стерлинга The Telegraph.

Стерлинг в своём дебютном сезоне за «Челси» выдал худшие показатели в карьере с кампании 2015/16, забив 6 голов в Премьер-лиге. Ровно столько же англичанин забил в дебютном сезоне за «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Рахим Стерлинг
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