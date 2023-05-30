Назначение Почеттино не изменило планов Лукаку – игрок попросит «Челси» продлить аренду ещё на год

«Челси» и «Интер» попробуют найти компромисс в вопросе будущего Ромелу Лукаку.

Нападающий проводит текущий сезон в составе «нерадзурри» на правах аренды. Недавно «Челси» официально объявил о назначении Маурисио Почеттино на пост главного тренера, однако на планы Лукаку это не повлияло – он по-прежнему намерен остаться в «Интере».

По информации инсайдера Николо Скиры, 30-летний бельгиец обратится к руководству «Челси» с просьбой отпустить его в аренду ещё на один сезон. Клубы начнут переговоры вскоре после финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Манчестер Сити», который состоится 10 июня.