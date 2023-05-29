Тен Хаг рассказал, что нужно «Манчестер Юнайтед» для борьбы за трофеи

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что команде нужно усилиться новыми футболистами.

«В клубе понимают, что если хотят бороться за топ-4 АПЛ и трофеи, то нужно инвестировать в усиление состава команды. В противном случае у нас не будет шансов против клубов, которые усилятся. Мы наблюдали за этим зимой, когда многие усиливались, а мы – нет.

При этом хочу отметить, что «Манчестер Юнайтед» движется в правильном направлении. В этом сезоне мы смогли добиться прогресса», - цитирует тренера Daily Mail.

По итогам сезона АПЛ «красные дьяволы» финишировали на третьем месте.