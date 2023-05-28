«Манчестер Юнайтед» нацелился на игрока «РБ Лейпцига»

Венгерский полузащитник Доминик Собослаи, права на которого принадлежат немецкому «РБ Лейпцигу», попал в сферу интересов очередного английского клуба. В борьбу за 22-летнего футболиста включился «Манчестер Юнайтед».

Как стало известно журналистам Transfer News Central, скауты «красных дьяволов» просматривали Собослаи в последних матчах чемпионата Германии. Помимо манкунианцев в услугах Доминика заинтересованы лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл».

В текущем сезоне Бундеслиги венгр провел 31 матч, забил шесть голов (один – с пенальти) и сделал восемь результативных передач. Его контракт с «быками» рассчитан до середины 2026 года.