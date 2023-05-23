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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» близок к покупке чемпиона мира

23 Мая 2023 • 10:42 Комментировать

Полузащитник сборной Аргентины и «Брайтона» Алексис Макаллистер близок к смене клубной прописки. Как сообщил в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо, новым местом работы хавбека станет «Ливерпуль».

Стороны практически согласовали все детали потенциального трансфера. Сумма сделки составит порядка 70 миллионов евро.

Алексис был основным игроком средней линии сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022. Он помог команде выиграть мундиаль.

В текущем сезоне Премьер-лиги Макаллистер провел 33 поединка, отметившись десятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Брайтон Трансферы футбола - зима 2023 Алексис Макаллистер
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