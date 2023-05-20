Суперкомпьютер оценил шансы «Манчестер Сити» на требл

Суперкомпьютер подсчитал шансы «Манчестер Сити» завоевать требл в нынешнем сезоне. Как информирует таблоид The Sun, вероятность такого развития событий оценивается в 53,61%.

В сезоне-2022/2023 подопечные Хосепа Гвардиолы близки к триумфу сразу в нескольких турнирах. «Манчестер Сити» находится в шаге от чемпионского титула в Премьер-лиге, а также сыграет в финалах Лиги чемпионов и Кубка Англии.

В решающем матче Лиги чемпионов «горожане» встретятся с миланским «Интером». Что касается Кубка страны, то в финале турнира команде Гвардиолы будет противостоять «Манчестер Юнайтед».

Игрокам «Манчестер Сити» обещаны премиальные за требл - известна сумма