Игрокам «Манчестер Сити» обещаны премиальные за требл - известна сумма

Лидеры «Манчестер Сити» могут получить хорошие премиальные в случае завоевания требла в нынешнем сезоне, об этом рапортуют журналисты издания The Times.

Согласно сведениям источника, лучшим футболистам «горожан» выплатят более двух миллионов фунтов, если команда станет победителем Лиги чемпионов, Премьер-лиги и Кубка Англии. «Манчестер Сити» может стать первой английской командой, выигравшей требл, после успеха «Манчестер Юнайтед» в 1999 году.

Напомним, что в финале Кубка Англии «Манчестер Сити» сыграет против «МЮ», а в Лиге чемпионов поборется за трофей с миланским «Интером».