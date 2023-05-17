«Ювентус» и «Ливерпуль» нашли усиление в Серии А

Полузащитник Тён Копмейнерс, правами на которого владеет итальянская «Аталанта», находится в сфере интересов нескольких европейских топ-клубов.

Согласно информации портала Goal.com, побороться за 25-летнего нидерландского опорника намерены туринский «Ювентус», «Ливерпуль» и «Наполи». Трансферная стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро, а его контракт с бергамасками истекает летом 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Копмейнерс провел 30 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами (два – с пенальти) и тремя результативными передачами.