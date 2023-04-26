Руни назвал фаворита на «Золотой мяч» - это не Месси

Экс-нападающий национальной сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч». Он выделил центрального нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

«Эрлинг сейчас лучший футболист мира. Если говорить о «Золотом мяче», то именно Холанн должен получить эту награду», - передает слова Уэйна The Times.

В нынешнем сезоне Холанн демонстрирует потрясающую результативность. На счету норвежского нападающего 48 забитых мячей в 42 поединках.

22-летний скандинав пополнил ряды «Манчестер Сити» летом прошлого года. С ним был подписан пятилетний трудовой договор.