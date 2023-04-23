Руни констатировал завершение эпохи Месси и Роналду

Экс-нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед», а ныне тренер Уэйн Руни высказался о смене поколений в футболе.

«Мы долгое время наблюдали за эпохой Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Теперь же настало время Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна. Холанн – настоящий талант. Нужно наслаждаться его талантом даже в футболке «Манчестер Сити». Очень редко можно видеть такого смертоносного футболиста», - передает слова Руни The Times.

В текущем сезоне норвежский нападающий принял участие в 42 поединках во всех турнирах, отметившись 48 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.