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Руни констатировал завершение эпохи Месси и Роналду

23 Апреля 2023 • 07:51 Комментировать

Экс-нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед», а ныне тренер Уэйн Руни высказался о смене поколений в футболе.

«Мы долгое время наблюдали за эпохой Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Теперь же настало время Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна. Холанн – настоящий талант. Нужно наслаждаться его талантом даже в футболке «Манчестер Сити». Очень редко можно видеть такого смертоносного футболиста», - передает слова Руни The Times.

В текущем сезоне норвежский нападающий принял участие в 42 поединках во всех турнирах, отметившись 48 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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