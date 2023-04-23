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Постекоглу - новый претендент на должность наставника «Челси»

23 Апреля 2023 • 07:13 Комментировать (1)

Австралийский специалист с греческими корнями Анге Постекоглу является новым претендентом на должность наставника лондонского «Челси». Об этом сообщает английское издание The Guardian. В настоящий момент Постекоглу тренирует шотландский «Селтик».

Осенью прошлого года Постекоглу стал первым австралийским тренером, который принял участие в Лиге чемпионов. Тогда же он отказал другому английскому клубу - «Лестеру», который подумывал пригласить его на должность наставника клуба. Но гипотетическое предложение от «Челси» все-таки выглядит много более привлекательным. 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Селтик Анге Постекоглу
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Комментарии (1)
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ингерман
23 Апреля 2023 в 07:30
ай этат недоклуп в следуышем сезоне должон вылетиць в чемпьоншып.. и так дальше.. А-ха-ха-ха! )))
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