«Марсель» хочет купить нападающего «Арсенала»

Форвард Фоларин Балогун, правами на которого владеет лондонский «Арсенал», находится в сфере интересов «Марселя». Об этом рапортуют журналисты Footmercato.

Провансальцы хотят купить еще одного игрока в группу атаки на случай возможного расставания с чилийцем Алексисом Санчесом. Балогун, который сейчас выступает на правах аренды за «Реймс», не против задержаться в чемпионате Франции.

Контракт Фоларина с «канонирами» рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Лиги 1 нападающий провел 30 поединков, в которых отметился 18 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.