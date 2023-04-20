Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Известны планы «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке – кто уйдёт из клуба слухи

20 Апреля 2023 • 15:35 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» строит планы на трансферное лето, которое уже не за горами. Как сообщает Manchester Evening News, «красные дьяволы» хотят подписать на правый фланг обороны Жереми Фримпонга из «Байера». Также манкунианцы рассчитывают заполучить нападающего (предпочтительно Гарри Кейна)  и молодого центрального полузащитника.

В то же время «МЮ» планирует продать четырёх защитников. В списке «на выход» находятся Гарри Магуайр, Брендон Уильямс, Алекс Теллес и Эрик Байи.

Добавим, что ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 23 апреля – против «Брайтона» в полуфинале Кубка Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Гарри Кейн Алекс Теллес Эрик Байи Гарри Магуайр Брендон Уильямс Жереми Фримпонг трансферы футбола - лето 2023 Байер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Апреля
16:18 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему «Челси» усомнился в кандидатуре Луиса Энрике
16:14 · Англия. Премьер-лига
Назван фаворит на должность главного тренера «Челси»
15:59 · Англия. Премьер-лига
Активисты призвали «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» изменить эмблемы – названа причина 2
15:35 · Англия. Премьер-лига
Известны планы «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке – кто уйдёт из клуба слухи
15:30 · Англия. Премьер-лига
Меньян интересен двум топ-клубам АПЛ 1
15:27 · Англия. Премьер-лига
Рангник: «Нкунку слишком рано решил перейти в «Челси»
15:15 · Англия. Премьер-лига
Митома интересен «Астон Вилле», «Брайтон» начнёт переговоры минимум с 40 миллионов евро
15:10 · Англия. Премьер-лига
Аканджи: «Выход в полуфинал Лиги чемпионов очень многое для меня значит»
14:52 · Англия. Премьер-лига
Энтони Барри присоединится к тренерскому штабу Тухеля в «Баварии»
14:33 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган: «Моё будущее ещё не решено»
14:16 · Англия. Премьер-лига
Артета не чувствует неуважение к «Арсеналу» со стороны СМИ
14:10 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Холдинг и Тирни делают огромный вклад в игру «Арсенала»
14:05 · Англия. Премьер-лига
Артета: «На тренировках команда показала отличную реакцию на последние результаты»
13:55 · Англия. Премьер-лига
Егоров: «Холанн стал ещё на шаг ближе к «Золотому мячу» 1
13:40 · Англия. Премьер-лига
Венгер: «Я беспокоюсь за «Челси», у них те же слабости, что и раньше»
Все новости
Рекомендуем