«Манчестер Юнайтед» строит планы на трансферное лето, которое уже не за горами. Как сообщает Manchester Evening News, «красные дьяволы» хотят подписать на правый фланг обороны Жереми Фримпонга из «Байера». Также манкунианцы рассчитывают заполучить нападающего (предпочтительно Гарри Кейна) и молодого центрального полузащитника.

В то же время «МЮ» планирует продать четырёх защитников. В списке «на выход» находятся Гарри Магуайр, Брендон Уильямс, Алекс Теллес и Эрик Байи.

Добавим, что ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 23 апреля – против «Брайтона» в полуфинале Кубка Англии.